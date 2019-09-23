У ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі автоцистерн у Києві

Жертв та постраждалих немає
У Києві ліквідовано пожежу автоцистерн із пальним у Деснянському районі на території автостоянки на вул. Віскозна, 3, жертв та постраждалих немає. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
У ДСНС повідомили, що в цистернах були бензин та дизель.
"О 21:55 в Деснянському районі по вул. Віскозна, 3 виникла пожежа автоцистерн із паливом (бензин та дизель). Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Пожежу було ліквідовано підрозділами ДСНС о 23:48.
До гасіння залучено 75 осіб особового складу та 15 одиниць техніки ДСНС, за допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань було евакуйовано 6 залізничних цистерн із нафтопродуктами.
На місці події працює оперативна група ДСНС України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вул. Віскозній у Києві виникла пожежа, свідки повідомляли про звуки вибухів. У КМДА попереджали про можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів унаслідок сильної пожежі .