У ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі автоцистерн у Києві

Фото: пожежа у Києві (dsns.gov.ua)

Жертв та постраждалих немає

У Києві ліквідовано пожежу автоцистерн із пальним у Деснянському районі на території автостоянки на вул. Віскозна, 3, жертв та постраждалих немає. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

У ДСНС повідомили, що в цистернах були бензин та дизель.

"О 21:55 в Деснянському районі по вул. Віскозна, 3 виникла пожежа автоцистерн із паливом (бензин та дизель). Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Пожежу було ліквідовано підрозділами ДСНС о 23:48.

До гасіння залучено 75 осіб особового складу та 15 одиниць техніки ДСНС, за допомогою маневрового потягу з осередку пожежі на безпечну відстань було евакуйовано 6 залізничних цистерн із нафтопродуктами.

На місці події працює оперативна група ДСНС України.

Фото: пожежа автоцистерн у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вул. Віскозній у Києві виникла пожежа, свідки повідомляли про звуки вибухів. У КМДА попереджали про можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів унаслідок сильної пожежі .