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ГСЧС сообщает о чрезвычайной пожарной опасности в 4 областях Украины

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 18:20
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пожарная опасность будет сохраняться 3-6 июля

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) в четырех областях Украины. Об этом говорится в сообщении службы.

"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности в Украине. По данным Укргидрометцентра, 3-6 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи сегодня, 2 июля, остаются обесточенными 42 населенных пункта в 2 областях. "В результате интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы", - отмечается в сообщении.

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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