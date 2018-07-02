ДСНС повідомляє про надзвичайну пожежну небезпеку в 4 областях України

Пожежна небезпека зберігатиметься 3-6 липня

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє про надзвичайну пожежну небезпеку (5 класу) у чотирьох областях України. Про це сказано у повідомленні служби.

"Увага! Попередження про пожежну небезпеку в Україні. За даними Укргідрометцентру, 3-6 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередачі сьогодні, 2 липня, залишаються знеструмленими 42 населених пункти у 2 областях. "У результаті інтенсивних опадів та поривів вітру були зафіксовані випадки підтоплення та пошкодження об'єктів житлової сфери", - зазначається у повідомленні.