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ДСНС повідомляє про надзвичайну пожежну небезпеку в 4 областях України

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 18:20
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Пожежна небезпека зберігатиметься 3-6 липня

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє про надзвичайну пожежну небезпеку (5 класу) у чотирьох областях України. Про це сказано у повідомленні служби.

"Увага! Попередження про пожежну небезпеку в Україні. За даними Укргідрометцентру, 3-6 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередачі сьогодні, 2 липня, залишаються знеструмленими 42 населених пункти у 2 областях. "У результаті інтенсивних опадів та поривів вітру були зафіксовані випадки підтоплення та пошкодження об'єктів житлової сфери", - зазначається у повідомленні.

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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