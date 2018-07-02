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Интервью

В Украине остаются обесточенными 42 населенных пункта в двух областях

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 08:36
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

В Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в Луганской - 4

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач сегодня, 2 июля, по состоянию на 7:00 остаются обесточенными 42 населенных пункта в 2 областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в Луганской - 4.

"В результате интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы",- говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 19:00 1 июля в Украине без света в результате осложнения погодных условий остались 66 населенных пунктов.

 

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Теги публикации: Гидрометцентр, гроза, ветер, обесточен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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