В Украине остаются обесточенными 42 населенных пункта в двух областях

В Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в Луганской - 4

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач сегодня, 2 июля, по состоянию на 7:00 остаются обесточенными 42 населенных пункта в 2 областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в Луганской - 4.

"В результате интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы",- говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 19:00 1 июля в Украине без света в результате осложнения погодных условий остались 66 населенных пунктов.