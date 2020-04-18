ГСЧС сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров в Украине. Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин на совещании в Офисе президента сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Чечеткина, лесные пожары в Житомирской области не разрастаются, однако в ГСЧС создали резерв сил на случай возможных осложнений, ведь в ближайшие дни осадков не предвидится.

Также Чечеткин рассказал о ситуации с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Угрозы объектам критической инфраструктуры зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов, нет. Радиационный фон в зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне", - сообщил глава ГСЧС.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что более трети лесных пожаров в Житомирской области было ликвидировано по состоянию на 18 апреля. При этом, по данным главы МВД, сегодня было локализовано еще 5 очагов возгорания.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области один из лесных пожаров перекинулся на два населенных пункта. Пожарным удалось спасти от огня 45 дачных построек, однако 39 домов было уничтожено.