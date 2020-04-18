ДСНС сформувала резерв на випадок ускладнення лісових пожеж

Фото: ліквідація лісової пожежі (dsns.gov.ua)

Ліквідація пожеж у Київській та Житомирській областях триває

Державна служба з надзвичайних ситуацій сформувала резерв на випадок ускладнення лісових пожеж в Україні. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін на нараді в Офісі президента повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Чечоткіна, лісові пожежі у Житомирській області не розростаються, однак в ДСНС створили резерв сил на випадок можливих ускладнень, адже найближчими днями опадів не передбачається.

Також Чечоткін розповів про ситуацію з лісовими пожежами у Чорнобильській зоні відчуження.

"Загрози об'єктам критичної інфраструктури зони відчуження, таким як "Укриття", сховище радіаційних відходів тощо, немає. Радіаційний фон у зоні відчуження, Києві та області в межах норми й не перевищує фонових значень, а забруднення повітря у столиці не пов’язане з пожежами в Чорнобильській зоні", - повідомив глава ДСНС.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що понад третину лісових пожеж у Житомирській області було ліквідовано станом на 18 квітня. При цьому, за даними глави МВС, сьогодні було локалізовано ще 5 осередків займання.

Також РБК-Україна писало, що у Житомирській області одна з лісових пожеж перекинулася на два населених пункти. Пожежникам вдалося врятувати від вогню 45 дачних будівель, однак 39 будинків було знищено.