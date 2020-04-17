В ГСЧС рассказали, почему до сих пор не потушили пожар в Чернобыльской зоне

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор не могут ликвидировать из-за нескольких причин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Игоря Шария для "Укринформ".

По словам Шария, ликвидация лесного пожара, который начался еще 4 апреля, затягивается из-за сильного ветра и больших площадей, охваченных огнем.

"В Чернобыле очень большие площади и, к сожалению, погодные условия не позволяют работать очень быстро, потому что ветер раздувает по всей территории, в связи с сухой зимой у нас засуха. Поэтому пожар распространялся очень быстро, стремительно. Сейчас он локализован, но на таких площадях происходит тление на месте пожарища", - пояснил он.

Напомним, ранее глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что лесной пожар в Чернобыльской зоне не несет никакой угрозы ни объекту "Укрытие" на территории ЧАЭС, ни хранилищу радиоактивных отходов. Чечеткин отметил, что ситуация контролируемая.

Также РБК-Украина писало, что Россия предложила оказать помощь в борьбе с лесными пожарами на территории Чернобыльской зоны отчуждения. В МИД РФ заявили, что Москва готова оказать помощь Киеву, но пока никаких просьб не получала.