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Гидрометцентр не зафиксировал выбросов цезия во время пожара в Чернобыле

Новости » Общество     17.04.2020 - 17:35
Гидрометцентр не зафиксировал выбросов цезия во время пожара в Чернобыле
Фото: Николай Кульбида (УНИАН)

Также не выявлено никаких изменений в гамма-фоне

В результате лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения не было зафиксировано выбросов в атмосферу Цезия-137. Об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кульбиды, гидрометцентр не выявил роста концентрации цезия в атмосфере после лесного пожара на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

"Какого-то заметного роста концентрации Цезия-137 в атмосферном воздухе не выявлено. Они несколько больше в зоне горения и уменьшаются за 10 метров от этой зоны. Верхний слой земли, который поддается горению, не содержит концентраций, несущих угрозу для человека", - рассказал он.

Также Кульбида утверждает, что в гамма-фоне после лесного пожара также не выявлено никаких изменений. Он добавил, что сейчас воздух загрязняет только пыль, а все остальные показатели находятся в пределах нормы.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что продукты горения, которые образовались в результате пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, не несут химической и радиологической угрозы жителям Киева. Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы.

Также РБК-Украина сообщалось, что уровень загрязнение воздуха в Киеве продуктами горения может очиститься до утра 18 апреля. Ожидается, что показатели загрязненности воздуха вернутся к нормальным показателям.

Пожары не несут угрозы ни объекту "Укрытие", ни хранилищу радиоотходов Загрязнение воздуха в Киеве в 2-3 раза превышало норму, - Кульбида
Новости Украины ГидрометцентрпожарЧернобыльзагрязнение воздуха
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