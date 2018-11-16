У ДСНС закликають туристів утриматися від походів у Карпати у періоди негоди

Фото: гора Піп Іван Чорногірський (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На горі Піп Іван Чорногірський сьогодні 10 градусів морозу

Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у Карпати у періоди погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Як зазначається, за даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, 16 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер північно-східний, 11-12 м/с. Температура повітря становить -10 градусів.

"У періоди погіршення погодних умов, особливо в осінньо-зимовий період, любителям гірського відпочинку потрібно утриматися від туристичних походів у Карпати", - йдеться у повідомленні.

У разі походу у гори рятувальники нагадують про необхідність зареєструватися і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні завтра, 17 листопда 2018 року, місцями очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Крім того, сьогодні в Україні очікується посилення вітру до 20 м/с.