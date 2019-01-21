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ГСЧС призывает граждан не выходить на лед

Новости » Общество    21.01.2019 - 08:44
ГСЧС призывает граждан не выходить на лед
Иллюстративное фото (pixabay.com/Natalia_Kollegova)

Рыболовам также следует учитывать, что зимняя ловля требует особенно строгого соблюдения правил безопасности

С целью предупреждения несчастных случаев на замерзших реках и озерах, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на тонкий лед, и предостеречь от этого своих детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели отмечают, что рыболовам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду.

"Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни", - предостерегли в ведомстве.

Согласно прогнозам синоптиков, 21 января 2019 года на востоке и западе Украины ожидается снег, местами с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +8.

Также ранее РБК-Украина писало, что в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 21 января сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +3
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