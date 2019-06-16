В ГСЧС предупредили о возможных подтоплениях

Спасатели предупредили о возможных подтоплениях в результате подъема воды на реках Украины в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в результате подъема уровня воды до отметки 155-160 см на реке Дунай возле Вилково (Одесская область) возможно подтопление низменных участков города.

Также ожидается подъем уровня воды на реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской области. Вследствие локальных дождевых паводков уровень воды поднимется на 0,2 - 1,2 м. Негативных последствий не прогнозируется.

"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. На малых водотоках - резкое мимолетное повышение уровней воды, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков", - добавили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате интенсивных осадков были подтоплены 252 домохозяйств, среди которых 69 жилых домов в селе Новая Маячка Олешковское района. По состоянию на 15 июня подтопленными оставались еще 59 жилых домов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Закарпатье подсчитали убытки от паводка. Закарпатская областная государственная администрация подсчитала убытки от майского паводка - общая сумма ущерба составила более 500 млн гривен.