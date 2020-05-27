В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в реках

Фото: уровень воды в реке (if.dsns.gov.ua)

Вследствие ожидаемых дождей уровень воды в реках может повыситься до 1,3 метров

По данным Укргидрометцентра, 27 - 28 мая в Украине прогнозируют повышение уровня воды в реках. Из-за обильных дождей этот показатель может составлять до 1,3 м.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в результате ожидаемых дождей, во Львовской и Ивано-Франковской областях на реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1,3 м. Однако без угрозы негативных последствий.

Напомним, погода в Украине 27 мая резко ухудшится, будут сильные дожди и грозы, а температура воздуха днем будет колебаться от +15 до +22.

Ранее сообщалось, что погода в Украине начнет меняться уже со среды, 27 мая, но до конца текущей недели существенного тепла не будет.

Вместе с тем, на высокогорье Карпат 26 мая выпало около 10-15 сантиметров снега.

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Автор: Андрей Козловский