В ГСЧС показали "склад" оружия, выпущенного РФ по Никополю за ночь

Российские военные в последние дни постоянно обстреливают Никополь Днепропетровской области. В ГСЧС показали количество снарядов, выпущенных по городу за ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Работники ГСЧС собрали "подарки" от российской армии, разбросанные в черте города Никополь. Эта куча железа только за одну ночь обстрелов!" – написал он.

Как сообщалось, в последнее время усилились обстрелы Никополя и Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

Напомним, российские войска ночью выпустили по Никополю и Красногригорьевской громаде около 80 снарядов.

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреливают Никополь и Марганец Днепропетровской области из спальных районов захваченного Энергодара.

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