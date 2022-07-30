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В ГСЧС показали "склад" оружия, выпущенного РФ по Никополю за ночь

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Днепр, Суббота 30 июля 2022 18:17
В ГСЧС показали "склад" оружия, выпущенного РФ по Никополю за ночь Фото: последствия обстрела Никополя (иллюстрация/nikopolnews net)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные в последние дни постоянно обстреливают Никополь Днепропетровской области. В ГСЧС показали количество снарядов, выпущенных по городу за ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

В ГСЧС показали &quot;склад&quot; оружия, выпущенного РФ по Никополю за ночь

"Работники ГСЧС собрали "подарки" от российской армии, разбросанные в черте города Никополь. Эта куча железа только за одну ночь обстрелов!" – написал он.

Как сообщалось, в последнее время усилились обстрелы Никополя и Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.

Напомним, российские войска ночью выпустили по Никополю и Красногригорьевской громаде около 80 снарядов.

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреливают Никополь и Марганец Днепропетровской области из спальных районов захваченного Энергодара.

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