У ДСНС показали "склад" зброї, випущеної РФ по Нікополю за ніч

Російські військові останніми днями постійно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області. У ДСНС показали кількість снарядів, випущених містом за ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Працівники ДСНС зібрали "подарунки" від російської армії, розкидані в межах міста Нікополь. Ця купа залізяччя лише за одну ніч обстрілів!" - написав він.

Як повідомлялось, останнім часом посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

Нагадаємо, російські війська вночі випустили по Нікополю і Красногригор'євській громаді близько 80 снарядів.

Раніше стало відомо, що російські окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець Дніпропетровської області зі спальних районів захопленого Енергодару.

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