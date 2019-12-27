ГСЧС перешла на усиленный режим на время праздников

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перешла на усиленный режим несения службы на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что спасатели будут в усиленном режиме обеспечивать безопасность населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров в период с 28 декабря по 2 января, а также с 4 по 8 января.

"Произошло оповещения и сбор штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого проверено документацию рабочих групп штаба и готовность работников аппарата службы на выезд по тревоге и выполнения задач на месте происшествия в зимний период", - сообщили в ГСЧС.

Всего в период новогодне-рождественских праздников на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция и ГСЧС перейдут на усиленный режим работы на период праздников. Уже разработан комплекс мер по обеспечению безопасности и порядка.

Ранее РБК-Украина писало, что во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта. Ограничения действуют с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Кроме того, будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта.