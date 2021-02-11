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В ГСЧС опровергли информацию о лавине на трассе Киев-Чоп

Новина українською → Львовская область, Четверг 11 февраля 2021 22:40
В ГСЧС опровергли информацию о лавине на трассе Киев-Чоп Фото: полиция на дороге (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям не подтвердила информацию о сходе лавины на трассу международного значения Киев-Чоп во Львовской области. Видео, которое распространяют в соцсетях, спасатели называют фейком.

Об этом РБК-Украина сказали в Главном управлении ГСЧС во Львовской области.

"Эта информация неправдивая. Видео уже несколько дней распространяют в Интернете", - заявили в ГСЧС.

Отметим, сегодня местные СМИ сообщили о якобы сходе лавины на трассу Киев-Чоп во Львовской области. СМИ также распространили видео, снятое якобы с места происшествия.

Напомним, сегодня из-за непогоды на дорогах Украины произошел транспортный коллапс. В ряде областей пришлось ограничивать движение по дорогам. К расчистке дорог пришлось привлечь гусеничную технику.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах сегодня ожидались сильные метели и выпадение до 20 сантиметров снега. От походов в горы в ближайшие дни советуют воздержаться.

Кроме того, в американском штате Техас произошло масштабное ДТП из-за гололедицы. На дороге столкнулись сотни автомобилей.

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