Синоптики прогнозируют метели в Карпатах, выпадет 20 см снега

В Карпатах 11 февраля в результате прохождения очередного активного циклона с Балкан ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дальнейшим переходом в метели.

Об этом сообщили на странице Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах в Facebook .

От походов в горы и высокогорье в ближайшие дни советуют воздержаться.

Кроме того, 12-14 февраля ожидается значительное снижение температуры воздуха до -20, местами до -24 градусов.

За следующие сутки ожидается прирост снежного покрова высотой до 20 сантиметров. На высокогорье будет наблюдаться активный перенес снега, образование карнизов, переметы, заносы снега.

РБК-Украина писало, что в Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега. Снегопады в городе продолжаются уже третий день.

Из-за непогоды КГГА решила закрыть школы и садики Киева. Заведения не будут работать 11 и 12 февраля.

Напомним, с начала непогоды в Украине подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) оказали помощь по высвобождению из снежных заносов 489 транспортных средств.