У ДСНС спростували інформацію про лавину на трасі Київ-Чоп
Державна служба з надзвичайних ситуацій не підтвердила інформацію про сходження лавини на трасу міжнародного значення Київ-Чоп у Львівській області. Відео, яке поширюють у соцмережах, рятувальники називають фейком.
Про це РБК-Україна сказали в Головному управлінні ДСНС у Львівській області.
"Ця інформація неправдива. Відео вже декілька днів поширюють в Інтернеті", - заявили в ДСНС.
Зазначимо, сьогодні місцеві ЗМІ повідомили про нібито сходження лавини на трасу Київ-Чоп у Львівській області. ЗМІ також поширили відео, зняте нібито з місця події.
Нагадаємо, сьогодні через негоду на дорогах України стався транспортний колапс. У низці областей довелося обмежувати рух дорогами. До розчищення доріг довелося залучити гусеничну техніку.
Також РБК-Україна писало, що у Карпатах сьогодні очікувалися сильні хуртовини та випадіння до 20 сантиметрів снігу. Від походів у гори найближчими днями радять утриматися.
Крім того, в американському штаті Техас сталася масштабна ДТП через ожеледицю. На дорозі зіткнулися сотні автомобілів.