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У ДСНС спростували інформацію про лавину на трасі Київ-Чоп

Новость на русском → Львівська область, Четвер 11 лютого 2021 22:40
У ДСНС спростували інформацію про лавину на трасі Київ-Чоп Фото: поліція на дорозі (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Державна служба з надзвичайних ситуацій не підтвердила інформацію про сходження лавини на трасу міжнародного значення Київ-Чоп у Львівській області. Відео, яке поширюють у соцмережах, рятувальники називають фейком.

Про це РБК-Україна сказали в Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

"Ця інформація неправдива. Відео вже декілька днів поширюють в Інтернеті", - заявили в ДСНС.

Зазначимо, сьогодні місцеві ЗМІ повідомили про нібито сходження лавини на трасу Київ-Чоп у Львівській області. ЗМІ також поширили відео, зняте нібито з місця події.

Нагадаємо, сьогодні через негоду на дорогах України стався транспортний колапс. У низці областей довелося обмежувати рух дорогами. До розчищення доріг довелося залучити гусеничну техніку.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах сьогодні очікувалися сильні хуртовини та випадіння до 20 сантиметрів снігу. Від походів у гори найближчими днями радять утриматися.

Крім того, в американському штаті Техас сталася масштабна ДТП через ожеледицю. На дорозі зіткнулися сотні автомобілів.

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