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В ГСЧС обнаружили превышение уровня загрязнения воздуха в ряде городов

Новости » Общество    26.10.2019 - 09:26
В ГСЧС обнаружили превышение уровня загрязнения воздуха в ряде городов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Превышение уровня загрязнения воздуха фиксируется в 5 городах

По состоянию на субботу, 26 октября, специалисты не фиксируют значительного превышения уровня загрязнения воздуха в Украине, однако незначительное превышение уровня зафиксировано в 5 городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, незначительное превышение уровня предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировано в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Каменском, а также во Львове.

Однако превышение уровня концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы и пыли сеть наблюдений ГСЧС не фиксирует.

"В общем, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства относительно состояния воздуха", - подчеркнули в ведомстве.

Спасатели объясняют, что увеличение уровня загрязнения воздуха вызвано отсутствием осадков, слабым ветром, густыми туманами и повышением температуры воздуха. Улучшения синоптической ситуации ожидается 28-29 октября.

Напомним, ранее эксперты рассказали, где в Киеве наиболее загрязненный воздух. Так, наибольший уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Голосеевском районе, а также в местах максимального скопления автотранспорта. Кроме того, в районе площади Победы, Бессарабской площади, Оболонского проспекта и Демеевской площади фиксируется превышение ПДК сернистого антигрида.

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