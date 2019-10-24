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Эксперты рассказали, где наиболее загрязненный воздух в Киеве

Новости » Общество    24.10.2019 - 22:20
Эксперты рассказали, где наиболее загрязненный воздух в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Загрязнение воздуха в Киеве фиксируют в районе площади Победы, Бессарабской, Демеевской площади и Оболонского проспекта

В Киеве наибольшие показатели загрязнения воздуха фиксируются в Голосеевском районе, а также в местах максимального скопления автотрнаспорта. Об этом сообщил начальник киевской Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан в интервью каналу "112 Украина".

По словам Рубана, превышение предельно допустимой концентрации сернистого антигрида в воздухе наблюдается в районе площади Победы, Бессарабской площади, Оболонского проспекта, Демеевской площади, а также в других районах максимального скопления автомобилей. При этом он отметил, что в парковых зона, скверах и местах, где нет доступа к источнику автотранспорта, загрязнения воздуха не наблюдается.

Также в Госпродпотребслужбе посоветовали минимально находиться в местах большого скопления транспорта, особенно пожилым, беременных, детям и людям с хроническими заболеваниями. Также в службе сообщили, что медицинские маски не являются защитным средством.

Напомним, по данным постов наблюдения центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, по состоянию на 24 октября в Киеве не зафиксировано превышения уровней загрязнения атмосферного воздуха.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Укргидрометцентре опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха в Украине.

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