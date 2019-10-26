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В ДСНС виявили перевищення рівня забруднення повітря у ряді міст

Новини » Суспільство    26.10.2019 - 09:26
В ДСНС виявили перевищення рівня забруднення повітря у ряді міст
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перевищення рівня забруднення повітря фіксується у 5 містах

Станом на суботу, 26 жовтня, спеціалісти не фіксують значного перевищення рівня забруднення повітря в України, однак незначне перевищення рівня зафіксовано в 5 містах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, незначне перевищення рівня гранично допустимих концентрацій забруднювальних речових зафіксовано в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, а також у Львові.

Однак перевищення рівня концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки та пилу мережа спостережень ДСНС не фіксує.

"Загалом, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря", - наголосили у відомстві.

Рятувальники пояснюють, що збільшення рівня забруднення повітря спричинене відсутністю опадів, слабким вітром, густими туманами та підвищенням температури повітря. Покращення синоптичної ситуації очікується 28-29 жовтня.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, де у Києві найбільш забруднене повітря. Так, найбільший рівень забрудненості повітря зафіксований у Голосіївському районі, а також в місцях максимального скупчення автотранспорту. Крім того, в в районі площі Перемоги, Бессарабської площі, Оболонського проспекту та Деміївської площі фіксується перевищення ГДК сірчистого антигрида.

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