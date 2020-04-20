В ГСЧС назвали самый сложный очаг пожара в Чернобыльской зоне

Самый сложный очаг лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения находится вблизи села Рудьки в Иванковском районе. Об этом сообщили на брифинге представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным ГСЧС, самый сложный очаг находится вблизи села Рудьки, еще два очага тушат в районе сел Россоха и Кривая Гора. Сейчас спасатели пытаются не пропустить огонь на территорию Беларуси.

"Самый сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Другие два очага вблизи сел Россоха и Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения", - рассказали в службе.

Отмечается, что ГСЧС сегодня продолжает мероприятия по ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения.

"В Чернобыльской зоне на утро удалось локализовать один очаг пожара. В настоящее время основные усилия направлены на тушение трех очагов вблизи населенных пунктов Россоха, Кривая Гора и Рудьки. А также двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - добавили представители ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения почти полторы тысячи человек продолжают бороться с четырьмя очагами лесного пожара. Вечером 20 апреля пожары тушили вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.