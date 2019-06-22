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Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизится в последние дни июня

Новости » Общество    22.06.2019 - 11:48
Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизится в последние дни июня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 22 по 25 июня синоптическая ситуация в столице не изменится

В результате погодных условий (отсутствие значительного ветра, наличие в приземном слое воздуха задерживающих слоев, сухая жаркая погода без осадков), которые наблюдались в Киеве с 10 по 20 июня, произошло накопление вредных примесей, загрязняющих приземный слой воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что начиная с 10 июня наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, среди которых особенно диоксид азота NO2 и формальдегид.

"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация немного уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно возрастает, что свидетельствует о преимущественном влиянии автотранспорта", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели сообщают, что с 22 по 25 июня синоптическая ситуация в столице Украины существенно не изменится.

"Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня", - сообщили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что уровень загрязнения воздуха в Киеве растет из-за жары.По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

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