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В ГСЧС назвали области, где сегодня ожидают повышения уровней воды

Новости » Общество     26.06.2020 - 04:37
В ГСЧС назвали области, где сегодня ожидают повышения уровней воды
Фото: наводнения в Украине (mvs.gov.ua)

Паводки ожидаются также в Одесской и Винницкой областях

В Украине в течение 26 июня продолжатся паводки. Ожидается повышение уровней воды в нескольких областях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, в реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 метра. Местами возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

На реке Тиса ожидаются повышение уровней воды возле города Чоп на 1,2 -1,7 метра с выходом воды на заводь.

В верховье Днестровского водохранилища вблизи села Рухотин (Хотинский район Черновицкой области) ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий, частичное затопление приречковой инфраструктуры.

В результате прохождения дождевого паводка на реке Днестр возле села Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, вследствие этого возможен выход воды на заводь, затопление трассы Одесса-Рени, огородов и хозяйственных объектов в селе Яськи, городе Беляевка (Одесская область).

В результате прохождение высокого дождевого паводка на на Днестре и содержании сбросов с Днестровской ГЭС 2000-2050 м3/с, уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский удерживаться на опасных отметках начального затопления участков прилегающих к руслу реки и может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

РБК-Украина писало, что из-за наводнения на западе Украины в сложной ситуации остаются 15 районов Ивано-Франковской, три района Закарпатской и один район Львовской областей.

Ранее сообщалось, чтобы наладить ситуацию после наводнений в западных областях понадобится до 12 дней.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ГСЧСнаводнение
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