В ДСНС назвали області, де сьогодні очікують підвищення рівнів води

Фото: повені в Україні (mvs.gov.ua)

Паводки очікуються також у Одеській та Вінницькій областях

В Україні протягом 26 червня продовжаться паводки. Очікується підвищення рівнів води у кількох областях.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, на рiчках басейну Прип`ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,7 метра. Мiсцями можливе подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв.

На річці Тиса очікуються підвищення рівнів води бiля міста Чоп на 1,2 -1,7 метра з виходом води на заплаву.

У верхів’ї Днiстровського водосховища бiля села Рухотин (Хотинський район Чернiвецької області) очiкується добiгання паводкової хвилi iз затопленням заплави, сільськогосподарських угiдь, часткове затоплення прирiчкової iнфраструктури.

Внаслідок проходження дощового паводку на річці Дністер біля села Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 метра, внаслідок цього можливий вихід води заплаву, затоплення траси Одеса-Рені, городів та господарських об’єктів в селі Яськи, місті Біляївка (Одеська область).

В результаті проходження високого дощового паводку на Дністрі і утриманні скидів із Дністровської ГЕС 2000-2050 м3/с, рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський утримуватиметься на небезпечних відмітках початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки та може досягнути небезпечних позначок затоплення об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

РБК-Україна писало, що через повені на заході України в складній ситуації залишаються 15 районів Івано-Франківської, три району Закарпатської та один район Львівської областей.

Раніше повідомлялося, щоб налагодити ситуацію після повеней в західних областях знадобиться до 12 днів.

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Автор: Инна Собора