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Аваков назвал сроки восстановления после наводнений на западе

Новости » Общество     26.06.2020 - 01:49
Аваков назвал сроки восстановления после наводнений на западе
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Острая фаза будет длится до 12 дней

Чтобы наладить ситуацию после наводнений в западных областях понадобится до 12 дней. Ликвидация последствий будет происходить еще день-два.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщили в пресс-службе МВС.

По его словам, ликвидация последствий наводнений будет продолжатся еще день-два.

"А потом будем разворачивать работы и все это отстраивать. Есть решение правительства, что сначала осваиваем те деньги, которые выделены. Если мы видим, что по тем проектам, которые мы хотим реализововать, не хватает средств, Кабмин еще выделит. Время еще есть у нас. Мы сегодня-завтра еще оцениваем. Цифры все будут прощитаны и будут реализованы", - сказал Аваков.

Он добавил, что на восстановление после наводнений, по его оценкам, необходимо около 10 дней.

"Острая фаза будет идти 10-12 дней, когда будем просто налаживать дороги и жизни. У некоторых населенных пунктов до сих пор нет доступов к автомобильным дорогам. Пока работает такая экстремальная ситуация. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы стабилизируем этот фактор, а потом будет большое стоительство", - добавил министр.

Напомним, Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

РБК-Украина писало, что из-за наводнения на западе Украины в сложной ситуации остаются 15 районов Ивано-Франковской, три района Закарпатской и один район Львовской областей.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины наводнениеАрсен Аваков
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