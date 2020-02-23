В ГСЧС назвали число погибших на водоемах с начала года

С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже более 85 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что 20 февраля на пруду в селе Никольское Славянского района спасатели достали из воды тело местного жителя 1978 года рождения, который провалился под лед во время рыбалки. При этом в Кропивницком спасателям удалось спасти рыбака, провалившегося под лед на реке Ингул.

"С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже более 85 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Среди погибших - 7 детей", - информируют спасатели.

Подчеркивается, что с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели продолжают патрулировать замерзшие реки и озера, во время которых призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед.

Напомним, в Харьковской области 22 февраля спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков.

Как писало РБК-Украина, в Харьковской области 18 февраля пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб.

Кроме того, в городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. В результате происшествия двое детей погибли.