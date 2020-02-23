У ДСНС назвали число загиблих на водоймах з початку року

З початку 2020 року рятувальники зафіксували вже більше 85 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначено, що 20 лютого на ставку в селі Нікольське Слов'янського району рятувальники дістали з води тіло місцевого жителя 1978 року народження, який провалився під лід під час риболовлі. При цьому в Кропивницького рятувальникам вдалося врятувати рибалку, який провалився під лід на річці Інгул.

"З початку 2020 року рятувальники зафіксували вже більше 85 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни. Серед загиблих - 7 дітей", - інформують рятувальники.

Підкреслюється, що з метою попередження нещасних випадків, рятувальники продовжують патрулювати замерзлі річки і озера, під час яких закликають українців не виходити на тонкий і ненадійний лід.

Нагадаємо, в Харківській області 22 лютого рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок.

Як писало РБК-Україна, в Харківській області 18 лютого п'ятеро рибалок провалилися під лід, один з них загинув.

Крім того, в місті Лозова Харківської області під лід провалилися троє дітей. В результаті події двоє дітей загинули.