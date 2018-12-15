По факту взрыва в Фастове полиция открыла дело

Фото: взрыв в Фастове (facebook.com/ДСНС)

В результате взрыва в Фастове погибли два человека

По факту взрыва в Фастове (Киевская область), который произошел вчера утром, 14 декабря, полиция открыла дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полції в Киевской области.

Как отмечается, в результате взрыва в Фастове погибли два человека - девушка 1996 года рождения и 33-летний муж. Тела погибших обнаружили вчера ночью во время разбора завалов на третьем этаже. Их тела направлены в морг для установления причин смерти.

"Сейчас дом полностью отключен от электро-, газо - и теплоснабжения. Предварительно установлено, что причина взрыва связана с утечкой газа в квартире на 4 этаже. По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера около девяти часов утра в Фастове произошел взрыв в одном из подъездов пятиэтажки по ул. Садовая, 10.

На данный момент причину взрыва связывают с утечкой газа. Вместе с тем, по сообщению "Киевоблгаза", во время обследования места взрыва в доме в Фастове утечки газа не обнаружили.