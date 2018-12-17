У ДСНС назвали число загиблих на пожежах за тиждень

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

За тиждень в Україні рятувальники ліквідували 813 пожеж

На пожежах в Україні за тиждень, з 10 по 16 грудня 2018 року, загинула 61 особа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, за вказаний період в Україні було зареєстровано понад тисячу надзвичайних подій, на які забезпечено реагування рятувальних підрозділів з виїздом до місця їх виникнення, в результаті вжитих заходів врятовано 53 особи.

Так, за тиждень в Україні рятувальники ліквідували 813 пожеж, на яких було врятовано 39 осіб та не допущено знищення вогнем 420 будівлі.

"На пожежах загинула 61 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять понад 4 млн гривень. Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 4 особи", - йдеться у повідомленні.

Також за даними ДСНС, за тиждень піротехніки служби вилучили та знищили 642 боєприпаси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 14 грудня у Фастові (Київська область) в результаті вибуху частково обвалився п'ятиповерховий будинок. Як відомо, внаслідок події загинули дві людини, ще одна травмована. Наразі за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження, попередньою причиної у поліції називають вибух газу.