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ГСЧС напомнила об обращении с боеприпасами SMS-рассылкой

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Украина, Среда 02 марта 2022 15:24
ГСЧС напомнила об обращении с боеприпасами SMS-рассылкой Фото: Спецавтомобиль спасателей (procherk.info)
Автор: Антон Федорцив

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям взялась за массовое информирование об обращении рядовых граждан с подозрительными предметами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на SMS-информирование ГСЧС.

Массовая рассылка состоялась 2 марта. Отправитель SMS – альфа-имя DSNS UKR.

"ГСЧС информирует! Если Вы обнаружили подозрительные предметы или боеприпасы, не пытайтесь разобрать их или перенести в другое место. Немедленно сообщите в ГСЧС, МВД или ВСУ по телефонам 101, 102, 0800507028", – говорится в сообщении.

ГСЧС напомнила об обращении с боеприпасами SMS-рассылкой

Напомним, что российские диверсанты получили украинские паспорта серии ВТ.

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