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Группам ДРГ выдают "украинские" паспорта: что нужно знать

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Киев, Среда 02 марта 2022 15:16
Группам ДРГ выдают "украинские" паспорта: что нужно знать Фото: группам ДРГ выдают "украинские" паспорта: что нужно знать (Facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Российским диверсионно-разведывательным группам начали выдавать "украинские" паспорта. В них указана так называемая серия "ВТ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВРУ.

"Внимание! Важная информация, группам ДРГ выдали новые украинские паспорта (серия ВТ). Будьте очень внимательны! Распространите максимально!"- говорится в сообщении.

При этом следует отметить, что Миграционная служба заявила о временной приостановке выдачи украинских паспортов.

Напомним, в МВД рассказали, что делать, если вы увидели диверсантов или вражеские ДРГ.

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