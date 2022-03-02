Группам ДРГ выдают "украинские" паспорта: что нужно знать
Фото: группам ДРГ выдают "украинские" паспорта: что нужно знать (Facebook.com/mod.mil.rus)
Российским диверсионно-разведывательным группам начали выдавать "украинские" паспорта. В них указана так называемая серия "ВТ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВРУ.
"Внимание! Важная информация, группам ДРГ выдали новые украинские паспорта (серия ВТ). Будьте очень внимательны! Распространите максимально!"- говорится в сообщении.
При этом следует отметить, что Миграционная служба заявила о временной приостановке выдачи украинских паспортов.
Напомним, в МВД рассказали, что делать, если вы увидели диверсантов или вражеские ДРГ.
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