ДСНС нагадала про поводження з боєприпасами SMS-розсилкою
Фото: Спецавтомобіль рятувальників (procherk.info)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій взялася за масове інформування щодо поводження пересічних громадян із підозрілими предметами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SMS-інформування ДСНС.
Масова розсилка відбулася 2 березня. Відправник SMS – альфа-ім'я DSNS UKR.
"ДСНС інформує! Якщо Ви виявили підозрілі предмети або боєприпаси, не намагайтеся розібрати їх чи перенести в інше місце. Негайно повідомте в ДСНС, МВС або ЗСУ за телефонами 101, 102, 0800507028", – йдеться у повідомленні.
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