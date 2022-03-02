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ДСНС нагадала про поводження з боєприпасами SMS-розсилкою

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Україна, Середа 02 березня 2022 15:24
ДСНС нагадала про поводження з боєприпасами SMS-розсилкою Фото: Спецавтомобіль рятувальників (procherk.info)
Автор: Антон Федорців

Державна служба України з надзвичайних ситуацій взялася за масове інформування щодо поводження пересічних громадян із підозрілими предметами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SMS-інформування ДСНС.

Масова розсилка відбулася 2 березня. Відправник SMS – альфа-ім'я DSNS UKR.

"ДСНС інформує! Якщо Ви виявили підозрілі предмети або боєприпаси, не намагайтеся розібрати їх чи перенести в інше місце. Негайно повідомте в ДСНС, МВС або ЗСУ за телефонами 101, 102, 0800507028", – йдеться у повідомленні.

ДСНС нагадала про поводження з боєприпасами SMS-розсилкою

Нагадаємо, що російські диверсанти отримали українські паспорти серії ВТ.

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