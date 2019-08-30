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Пожежу на складах хімпідприємства під Львовом ліквідували

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 21:07
Пожежу на складах хімпідприємства під Львовом ліквідували
Фото: пожежа на складі (dsns.gov.ua)

Викидів шкідливих хімічних речовин не зафіксували

Пожежу, яка сталася сьогодні в с. Чижки Львівської області на території складів хімпідприємства "Ніка Друк", був ліквідований. Про це повідомили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа на території складських приміщень площею 2 тис. квадратних метрів вдалося локалізувати о 15:44, повністю загасити - у 18:17.

Наголошується, що в результаті замірів повітря не було виявлено перевищення норми шкідливих хімічних речовин.

"Було скоєно 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа. Граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено 114 осіб і 30 одиниць техніки.

Нагадаємо, пожежа сталася на території складів хімпідприємства "Ніка Друк" близько 14:00. В результаті пожежі постраждали 2 працівника підприємства. "Ніка Друк" - підприємство, яке виробляє пакувальні матеріали, промислову і побутову хімію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Дрогобичі Львівської області в результаті обвалу будинку загинуло 8 осіб. Стосовно двох працівників комунальних служб відкрили справу. Їх звинувачують у службовій недбалості. 30 серпня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

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