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ГСЧС в день выборов будет работать в усиленном режиме

Новости » Выборы 2019    20.04.2019 - 20:05
ГСЧС в день выборов будет работать в усиленном режиме
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

В отдельных областях будут дежурить 10 воздушных судов ГСЧС

Во время второго тура выборов президента Украины для обеспечения пожарной и техногенной безопасности подразделения ГСЧС будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечается, до 09:00 часов 22 апреля органы управления и подразделения ГСЧС продолжают несут службу в усиленном режиме, - всего около 39 тыс. человек и свыше 2 тыс. 300 ед. техники включительно с резервом.

Кроме того, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в г. Киеве будут дежурить 10 воздушных судов ГСЧС.

"В свою очередь, на случаи обнаружения взрывоопасных предметов будут реагировать 349 пиротехников и 128 ед. техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС отмечают, что несмотря также на случаи обесточивание избирательных участков, которые имели место во время проведения первого тура выборов, ГСЧС может быть задействовано более 700 передвижных электростанций, которые обеспечат автономное электропитание.

Ранее РБК-Украина писало, что перед вторым туром выборов 2019 правоохранители взяли под охрану все избирательные комиссии.

Напомним, в Украине накануне выборов 2019 сегодня, в день тишины, в Национальной полиции Украины поступило 97 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В день тишины в Нацполицию поступило почти 100 сообщений о нарушениях Перед вторым туром все избиркомы взяли под охрану
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