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ДСНС у день виборів працюватиме у посиленому режимі

Новини » Вибори 2019    20.04.2019 - 20:05
ДСНС у день виборів працюватиме у посиленому режимі
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

В окремих областях чергуватимуть 10 повітряних суден ДСНС

Під час другого туру виборів президента України для забезпечення пожежної та техногенної безпеки підрозділи ДСНС працюватимуть у посиленому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як зазначається, до 09:00 години 22 квітня органи управління та підрозділи ДСНС продовжують несуть службу у посиленому режимі, - усього  близько 39 тис. осіб та понад 2 тис. 300 од. техніки включно із резервом.

Крім того, для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та проведення екстреної медичної евакуації у Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та у м. Києві чергуватимуть 10 повітряних суден ДСНС.

"У свою чергу, на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів реагуватимуть 349 піротехніків та 128 од. Техніки", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у ДСНС зазначають, що зважаючи також на випадки знеструмлення виборчих дільниць, що мали місце під час проведення першого туру виборів, ДСНС може бути задіяно понад 700 пересувних електростанцій, які забезпечать автономне електроживлення.

Раніше РБК-Україна писало, що перед другим туром виборів 2019 правоохоронці взяли під охорону всі окружні виборчі комісії.

Нагадаємо, в Україні напередодні виборів 2019 сьогодні, в день тиші, до Національної поліції України надійшло 97 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

У день тиші до Нацполіції надішло  майже 100 повідомлень про порушення Перед другим туром всі виборчкоми взяли під охорону
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