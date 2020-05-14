В РФ обвинили Украину в срыве договоренностей о прекращении огня на Донбассе

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов по результатам переговоров 14 мая обвинил Украину в том, что во время переговоров не было принято заявление о дополнительных мерах по прекращению огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, украинская делегация саботирует решение политических вопросов урегулирования кризиса на Донбассе.

"По вине Киева, который отказывался от прямого диалога с "ДНР" и "ЛНР", видеоконференция Контактной группы была на грани срыва. По вине Киева в очередной раз не принято заявление о дополнительных мерах по прекращению огня", - заявил Грызлов.

Он также отметил, что в глазах жителей оккупированного Донецка и Луганска "нынешняя киевская власть все меньше отличается от прошлой".

Однако, сообщалось, что во время переговоров Украина отметила важность выполнения договоренностей лидеров "нормандской четверки", в частности, необходимость выполнения требований безопасности относительно соблюдения устойчивого режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы.

В то же время, украинская сторона во время переговоров в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, который усиливает представительство Украины в ТКГ представителями Кабинета министров и нардепами для ускорения минского процесса.

После чего глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает, что Россия повысит уровень своего представительства в ТКГ в Минске в ответ на такой шаг со стороны официального Киева.