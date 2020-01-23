Бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО. Об этом сообщила жена Грымчака Юлия на своей странице в Facebook.

По ее словам, этапироние Грымчака из Чернигова в Киев произошло сегодня, 23 января.

"Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО Киева. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях", - написала жена.

Напомним, 15 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила под стражей бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Таким образом ВАКС отклонил жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продление ареста до 14 февраля 2020 включительно.

Отметим, Генеральная прокуратура Украины обвинила Юрия Гримчака в том, что он и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица. 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.