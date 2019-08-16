Суд начал избирать меру пресечения Грымчаку

Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Меру пресечения избирает Деснянский райсуд Чернигова

Деснянский районный суд Чернигова начал избирать меру пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку. Об этом сообщает РБК-Украина.

В ходе заседания прокурор зачитал ходатайство об избрании меры пресечения Грымчаку по обвинению в мошеничестве. Он оглашает детали схемы, по которой Грымчак должен был получить взятку за содействие в получении разрешительной документации на согласование земельных проектов.

По его словам, взятку в размере 450 тыс. долларов передали помощнику Грымчака Игорю Овдиенко в ресторане "Евразия". Деньги нашли в багажнике Овдиенко в среду, 14 августа.

Кроме того, прокурор заявил, что Грымчак оказывал давление на судей и брал взятки, обещая повлиять на судебные решения.

По словам прокурора, подозрения в отношении Юрия Грымчака обоснованные и подтверждаются протоколами обысков - в квартире Грымчака и в его служебном кабинете, в квартире Овдиенко и его машине. А также протоколами допросов свидетелей.

Кроме того, он заявил, что содержание под стражей является эффективной мерой пресечения, поскольку есть опасения, что Грымчук покинет территорию Украины, и что он может использовать свои связи, которые могут повлиять на расследование.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш ранее отмечала, что рассмотрение начнется не раньше 17:00.

Как писало РБК-Украина ранее, Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении. Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошеничество).

Замминистра по вопросам оккупированных территорий и его помощника подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов взятки.

Так, ранее в ГПУ сообщали, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица. "Обеспечить влияние на судей ВСУ о вынесении решения в пользу заинтересованного лица, и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий", - указывали в ведомстве.

СБУ также ранее опубликовала видеозапись задержания Грымчака.

Напомним, 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В МинВОТ заверили, что задержание замминистра не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве замминистра.