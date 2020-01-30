Бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий и перемещенных лиц Юрий Грымчак вышел из-под стражи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook его жены Юлии Грымчак.

По ее словам, сегодня Грымчак вышел из-под стражи. Информацию об освобождение бывшего замминистра подтвердил его адвокат Дмитрий Мельник.

Напомним, ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу экс-чиновника и оставила его под стражей до 14 февраля.

В то же время Грымчак мог выйти и под залог, поскольку ВАКС сократил сумму залога с 6 до 2 млн гривен. Также ранее стало известно, что его перевели в Лукьяновское СИЗО.

Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В августе 2019 года детективы НАБУ вместе с СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.