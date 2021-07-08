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Грузовой корабль Cargo Dragon возвращается на Землю: что он доставит с МКС

Автор: Сергей Пышкин

Под наблюдением астронавта NASA Шейна Кимбро, космический грузовой корабль Dragon Dragon отсоединился от МКС около в 18:45 по киевскому времени. Аппарат должен вернуться на Землю и приземлиться на берегах Флориды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA,

Как отмечает космическое агентство, в течение следующих 36 часов Dragon Dragon должен будет переместится на безопасное расстояние от МКС благодаря своим двигателям. Уже в эту пятницу, 9 июля, корабль будет возвращаться в атмосферу нашей планеты.

Известно, что приземление аппарата запланировано на территории берегов Флориды, чтобы специалисты имели возможность быстро транспортировать научные данные, хранящиеся на борту капсулы и направить их к станции Космического центра Кеннеди.

В NASA отмечают, что поспешное изъятие данных обосновано их порчей из-за микрогравитации.

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