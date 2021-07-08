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Вантажний корабель Cargo Dragon повертається на Землю: що він доставить з МКС

Автор: Сергій Пишкін

Під наглядом астронавта NASA Шейна Кимбро, космічний вантажний корабель Dragon Dragon від'єднався від МКС близько о 18:45 за київським часом. Апарат повинен повернутися на Землю й приземлитися на берегах Флориди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA,

Як зазначає космічне агентство, протягом наступних 36 годин Dragon Dragon повинен буде переміститься на безпечну відстань від МКС завдяки своїм двигунам. Вже цієї п'ятниці, 9 липня, корабель повертатиметься в атмосферу нашої планети.

Відомо, що приземлення апарату заплановане на території берегів Флориди, аби фахівці мали можливість швидко транспортувати наукові дані, що зберігаються на борту капсули й направити їх до станції Космічного центру Кеннеді.

В NASA зауважують, що поспішне вилучення даних обґрунтовано їх псування через мікрогравітацію.

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