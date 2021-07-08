Вантажний корабель Cargo Dragon повертається на Землю: що він доставить з МКС

Як зазначає космічне агентство, протягом наступних 36 годин Dragon Dragon повинен буде переміститься на безпечну відстань від МКС завдяки своїм двигунам. Вже цієї п'ятниці, 9 липня, корабель повертатиметься в атмосферу нашої планети.

Відомо, що приземлення апарату заплановане на території берегів Флориди, аби фахівці мали можливість швидко транспортувати наукові дані, що зберігаються на борту капсули й направити їх до станції Космічного центру Кеннеді.

В NASA зауважують, що поспішне вилучення даних обґрунтовано їх псування через мікрогравітацію.