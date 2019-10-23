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Грузовик с 39 телами въехал из Бельгии, а не из Болгарии, - британская полиция

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 20:44
Грузовик с 39 телами въехал из Бельгии, а не из Болгарии, - британская полиция
Фото: полиция Великобритании (STV)

Грузовик с 39 телами въехал в Великобританию из Зебрюгге (Бельгия)

Полиция Великобритании заявляет, что грузовик с 39 телами, выявленными в английском графстве Эссекс, въехал в Великобританию из Зебрюгге (Бельгия) через английский порт Пурфлит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По предварительной информации, грузовик прибыл из Болгарии, а в Британию попал через порт Холихед 19 октября.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отметил, что его страна не имеет отношения к инциденту с выявленными в Великобритании телами.

По словам Борисова, грузовик была зарегистрирован в Болгарии гражданкой Ирландии в 2017 году, которая тогда покинула страну и больше туда не возвращалась.

Сейчас Болгария сотрудничает с властями Великобритании в расследовании дела.

Напомним, в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Водитель грузовика был арестован по подозрению в убийстве. Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Как сообщает РБК-Украина, посольство Болгарии в Лондоне сообщило, что будет сотрудничать с британскими властями по делу о 39 телах, которые были найдены в грузовике в Эссексе, к востоку от Лондона. В болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что грузовик имел болгарскую регистрацию.Однако до сих пор нет информации о национальностях найденных в грузовике людей.

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