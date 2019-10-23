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Британия и Болгария будут сотрудничать в расследовании по 39 телам в грузовике

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 18:44
Британия и Болгария будут сотрудничать в расследовании по 39 телам в грузовике
Фото: полиция Великобритании (STV)

Грузовик Scania зарегистрирован в болгарском городе Варна

Посольство Болгарии в Лондоне сообщило, что будет сотрудничать с британскими властями по делу о 39 телах, которые были найдены в грузовике в Эссексе, к востоку от Лондона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что грузовик имел болгарскую регистрацию.Однако до сих пор нет информации о национальностях найденных в грузовике людей.

Британская полиция предупредила, что идентификация тел займет много времени.

В Министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что шведский грузовик Scania зарегистрирован в болгарском черноморском портовом городе Варна компанией, которая принадлежажит женщине из Ирландии.

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США девятилетнему ребенку предъявлено обвинение в массовом убийстве после гибели пяти человек в пожаре в трейлер-парке в Иллинойсе. По классификации ФБР убийство более чем трех человек считается массовым. Как минимум с 2006 года обвинения в массовом убийстве не предъявлялись столь юному фигуранту.

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