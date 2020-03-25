Грузоотправители могут отказаться от вагонов УЗ в пользу частных, - президент УЗА

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стоимость пользования частными вагонами на рынке значительно меньше той, которую хочет получить "Укрзализныця"

В случае введения с 1 апреля "Укрзализныцей" новых правил грузоперевозок, которые предусматривают резкое повышение стоимости за использование вагонов, грузоотправители могут отказаться от пользования вагонами УЗ в пользу частных. Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев в комментарии Центр транспортных стратегий, передает РБК-Украина.

Президент УЗА отметил, что предлагаемый "Укрзализныцей" новый договор на оказание услуг по организации грузоперевозок по ж/д предусматривает значительный рост для грузоотправителей стоимости вагонов, которые находятся под грузовыми операциями.

"Сегодня плата за пользование вагонами под грузовыми операциями взимается почасовая и первые двое суток плата довольно незначительная, а затем резко возрастает. По новым правилам, плата за пользование вагонами во время грузовых операций возрастает сразу до 1363 грн (сегодня она составляет около 105 грн в сутки за зерновоз), а за двое суток стоимость удваивается и составляет 2726 грн. Это накладывается на то, что у каждого грузоотправителя разная ситуация - требуется разное количество времени на доставку вагонов подъездными путями, а также разное время на загрузку или выгрузку зерновозов, учитывая разное техническое и технологическое состояние элеваторных и портовых мощностей", - рассказал Горбачев.

Он констатировал, что такой рост стоимости использования вагонов увеличит расходы грузоотправителя, что соответственно скажется на снижении дохода аграриев. В то же время Горбачев не исключил, что в связи с этим грузоотправители могут отказаться от услуг УЗ в пользу частных зерновозов, расходы на транспортировку которыми окажутся втрое ниже.

"На рынке сейчас стоимость пользования частными зерновозами втрое меньше той, которую хочет получить УЗ. Такая ситуация может привести к тому, что грузоотправители начнут отказываться от пользования вагонами УЗ в пользу частных зерновозов, которых достаточно на рынке", - сказал Горбачев.

По его мнению, "Укрзализныця" выбрала не лучшее время для изменения правил грузоперевозок, учитывая экономическую турбулентность на мировых рынках из-за паники, связанной с распространением коронавируса и борьбой на нефтяном рынке. И предлагает УЗ перенести введение в действие новой редакции Договора до 1 июля 2020 года.



"Это позволит избежать как негативного влияния ситуации с карантином и падения экономических показателей всех участников рынка, так и способствовать поиску компромисса между железной дорогой и бизнесом - позволит учесть замечания и предложения бизнеса в текст нового Договора", - объяснил Горбачев.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация сделала заявление, где призвала "Укрзализныцю" отсрочить введения договора в действие до 1 июня 2020 года и снесли в него соответствующие правки.

Как писало РБК-Украина, по словам члена экспертного совета при Министерстве инфраструктуры Валерия Ткачева, вводить с 1 апреля новые правила грузоперевозок неприемлемо и может окончательно добить бизнес, который сейчас испытывают трудности из-за карантина.