ua en ru
Вс, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Грузии снова протестуют из-за скандального закона: огромная колонна идет к парламенту

Грузия, Воскресенье 28 апреля 2024 21:13
UA EN RU
В Грузии снова протестуют из-за скандального закона: огромная колонна идет к парламенту Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жители Грузии снова протестуют из-за скандального закона об иноагентах, который недавно был принят парламентом в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.

Сегодня к вечеру в Тбилиси начался марш к зданию парламента. Протестующие выступают против закона об иноагентах.

У самого парламента сейчас уже собралось достаточно много людей, они ждут, когда подойдет основная часть акции.

Вероятно, планируется оцепить здание парламента.

Что предшествовало

Напомним, ранее в этом месяце парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Второе чтение запланировано на 30 апреля.

После принятия в Тбилиси снова возобновились протесты. Жители выступают против скандального закона.

В Европарламенте также отреагировали на решение парламента. В качестве реакции на действия грузинского правительства в ЕП приняли резолюцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия
NEWS
Зеленский хочет приглашения Украины на саммите НАТО: нужен сильный политический сигнал
Зеленский хочет приглашения Украины на саммите НАТО: нужен сильный политический сигнал
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится