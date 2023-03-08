У Грузії голова правлячої партії заявив, що у війні в Україні винен Майдан
Лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив, що у війні Росії проти України винні події на Майдані Незалежності у 2014 році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу у середу, 8 березня.
Ці слова є його реакцією на заяву євродепутата Віоли фон Крамон, яка написала, що розгін акції протесту у Тбілісі дуже схожий на Революцію гідності в Україні у 2013-2014 роках.
"Що з Майданом і що він приніс Україні? Вони втратили Крим і більшу частину Луганська та Донецька, продовження всього цього - війна, яка сьогодні триває в Україні", - заявив Кобахідзе, прокоментувавши слова фон Крамон.
Окрім цього Кобахідзе порівняв колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі з Віктором Януковичем.
"Ми діятимемо не за порядком денним радикалів, порядком Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства", - сказав Кобахідзе.
Лідер "Грузинської мрії" заявив, що заяви про ухвалення закону "про іноагентів" являються спекуляцією опозиції.
"Повторюю ще раз, кампанія, пов'язана з ув'язкою цього законопроекту зі статусом кандидата, носить спекулятивний характер", - сказав Кобахідзе.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Грузії почались масові вуличні протести проти законопроекту щодо "іноземних агентів".
За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, прийняття Грузією закону про "іноагентів" суперечить цінностям Європейського союзу, членом якого прагне стати Тбілісі.
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