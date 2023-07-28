В Грузії влаштували "теплу зустріч" російському лайнеру, президент підтримала протест

В Грузії протестувальники влаштували "теплу зустріч" російському лайнеру після чого прогнали його зі свого порту. Президент Саломе Зурабішвілі підтримала акцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента країни.

Що сталось?

27 липня грузини прогнали зі свого порту Батумі лайнер Astoria Grande з російськими туристами, який прямував з Сочі. Під час акції протесту вони скандували "Російський корабель, йди на...", "Абхазія - це Грузія". Також принесли фотографії на яких зображена Абхазія та події серпневої війни.

Через тиск протестувальників, корабель відплив на два дні раніше від графіка.

Зурабішвілі підтримала протест

"Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації - круїзний лайнер відвідує грузинський порт Батумі, поки Путін (російський диктатор, -ред.) блокує відвантаження зерна і перешкоджає вільному судноплавству в Чорному морі", - наголосила Зурабішвілі.