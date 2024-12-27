UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Грузії відреагували на санкції США проти засновника "Грузинської мрії"

Фото: Бідзіна Іванішвілі (flickr by saeima)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що санкції проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі - це нібито "нагорода за захист інтересів країни".

Як передає РБК-Україна, заяву Кобахідзе наводить "Эхо Кавказа".

На думку глави грузинського уряду, Іванішвілі "фактично перебував під санкціями три роки" і він "протягом цього часу служив інтересам країни".

"Нічого особливого не сталося, це нагорода за захист інтересів країни", - додав Кобахідзе.

Він уточнив, що вже обговорив з Іванішвілі американські санкції.

Зазначимо, грузинська опозиція вважає, що олігарх Іванішвілі має значний вплив на чиновників у країні.

 

Санкції США

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, Мінфін США оголосив про санкції проти грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

У межах санкцій США заблокують усі активи Іванішвілі, які перебувають у Сполучених Штатах або перебувають у власності чи під контролем американських осіб.

Санкції пов'язані з тим, що дії грузинської влади відкрито підривають демократичні інститути в країні. Зокрема, нещодавно в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких було зафіксовано низку порушень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиГрузія