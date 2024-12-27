У Грузії відреагували на санкції США проти засновника "Грузинської мрії"

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що санкції проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі - це нібито "нагорода за захист інтересів країни".
Як передає РБК-Україна, заяву Кобахідзе наводить "Эхо Кавказа".
На думку глави грузинського уряду, Іванішвілі "фактично перебував під санкціями три роки" і він "протягом цього часу служив інтересам країни".
"Нічого особливого не сталося, це нагорода за захист інтересів країни", - додав Кобахідзе.
Він уточнив, що вже обговорив з Іванішвілі американські санкції.
Зазначимо, грузинська опозиція вважає, що олігарх Іванішвілі має значний вплив на чиновників у країні.
Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, Мінфін США оголосив про санкції проти грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі.
У межах санкцій США заблокують усі активи Іванішвілі, які перебувають у Сполучених Штатах або перебувають у власності чи під контролем американських осіб.
Санкції пов'язані з тим, що дії грузинської влади відкрито підривають демократичні інститути в країні. Зокрема, нещодавно в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких було зафіксовано низку порушень.
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