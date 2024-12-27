В Грузии отреагировали на санкции США против основателя "Грузинской мечты"

По мнению главы грузинского правительства, Иванишвили "фактически находился под санкциями три года” и он “в течение этого времени служил интересам страны".

"Ничего особенного не произошло, это награда за защиту интересов страны", - добавил Кобахидзе.

Он уточнил, что уже обсудил с Иванишвили американские санкции.

Отметим, грузинская оппозиция считает, что олигарх Иванишвили имеет значительное влияние на чиновников в стране.